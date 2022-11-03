Сервисный центр «Росводоканал Омск» предлагает горожанам услуги на сетях

В сервисном центре омского водоканала горожане могут заказать более 20 видов услуг - от установки приборов учёта до аренды спецтехники и проектных работ по строительству коммуникаций. В число востребованных услуг входит разводка внутриквартирных труб, монтаж и подключение водопроводных и канализационных стояков, установка и демонтаж раковин и ванных, работы с отопительным оборудованием, а также устранение засоров.

В сервисном центре «Росводоканал Омск» клиенты могут получить консультации по вопросам водоснабжения и водоотведения, установки и поверки счетчиков, заказать другие работы или услуги в режиме «одного окна». Квалифицированные специалисты качественно и в срок выполнят необходимые работы по согласованию с заказчиком, используя современное оборудование и материалы.

«Если потребителю, например, необходимо построить сети водопровода или канализации для подключения к городским сетям, но он не знает с чего начать, мы готовы проконсультировать его, объяснить, очередность этапов и нормы действующего законодательства. Расширение перечня услуг, которые мы предлагаем клиентам, - это планомерная клиентская политика предприятия. Как поставщик ресурса, мы заинтересованы, чтобы сети были построены с соблюдением строительных норм, а организация, поверившая потребителю прибор учета, имела аккредитацию на данный вид деятельности», - пояснила Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Ознакомиться с полным перечнем услуг и заказать необходимые горожане могут на официальном сайте или в мобильном приложении «РВК.Услуги». Получить консультацию можно по телефонам 53-08-79, 8-962-053-00-11, 8-913-150-50-40.