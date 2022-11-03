В Омской области зарегистрировали рекордное количество браков из-за мобилизации

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в октябре было заключено рекордное количество браков с начала 2022 года - узаконили своих отношения 2373 пары. Об этом сообщает управление ЗАГС по Омской области.

Вероятно, что такой внезапный рост числа зарегистрированных браков связан с частичной мобилизацией, которая была объявлена 21 сентября. Из данных ЗАГСов следует, что из 2373 пар поженились именно в Омске - 1662. В 2021 году в октября было проведено лишь 974 бракосочетания в регионе.

Для сравнения в сентябре в Омской области были зарегистрированы 1662 брака, из которых 1116 в Омске. В августе эти показатели составили - 1588 и 1206 браков соответственно.

Меньше всего омичи женились в мае. Тогда в регионе кольцами обменялись 494 пары, из них 389 в Омске.

Отметим, что в Омске проводили и специальные бракосочетания для мобилизованных из других регионов. Так, в город приехали 7 жительниц Кузбасса, что расписаться со своими возлюбленными.

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