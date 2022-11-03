В Омске в 2022 году капитально отремонтировали более 1 километра трамвайных путей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в 2022 году было отремонтировано более 1,2 километров трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этому году филиал «Служба пути» МП г.Омска «Электрический транспорт» провел капитальный ремонт трамвайных путей на улице Богдана Хмельницкого. Протяженность реконструированного участка - 1256 метров. Были также полностью заменены 6 стрелочных переводов, а также капитально отремонтированы «кривые» общей протяженностью 120 м на трех участках - по проспекту Маркса в районе дома 45, по улице Учебная в районе дома 193 и по улице 3-я Транспортная у поликлиники.

- В этом году к проведению капитального ремонта мы приступили в мае. Сегодня уже весь запланированный объем работ по улице Богдана Хмельницкого выполнен. Также проведен ремонт и на других запланированных участках. Сегодня завершаются работы по капитальному ремонту «кривой» по улице 3-я Транспортная, - сообщила начальник производства филиала «Служба пути» МП «Электрический транспорт» Лариса Казакова.

Напомним, в 2021 году было отремонтировано около 1,5 километра трамвайных путей на улице Лермонтова, а также других участках.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru