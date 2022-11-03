Памятник архитектуры в центре Омска выставили на торги

Фото: ГИС Торги

В Омске на торги выставили памятник архитектуры 1910 года постройки, расположенный по адресу проспекта Карла Маркса,11.

Двухэтажное здание, которое в данных реестра значится как казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады, сейчас его помещения переоборудованы под офисы.

Стартовая цена аукциона на аренду исторического здания площадью свыше 956 квадратных метров - 2,4 миллиона в год. Заявку на участие в торгах можно подать до 23 ноября. Итоги аукциона подведут 25 ноября.

Участникам аукциона предлагают арендовать данное историческое за 2,4 миллиона рублей в год - такова стартовая цена аренды.

Напомним, ранее в Омске на торги выставили офисно-складской комплекс на проспекте Карла Маркса.

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