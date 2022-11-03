В преддверии Дня народного единства губернатор Омской области наградил больше 30 труженников и общественников

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В преддверии Дня народного единства в Омской области губернатором Александром Бурковым лично были отмечены трудовые заслуги и активная общественная деятельность жителей омичей. К наградам представлено более 30 человек за вклад в развитие различных сфер деятельности и их личные профессиональные достижения.

- Хотел бы в первую очередь поздравить вас с двумя праздниками – с наступающим Днём народного единства и 200-летием нашей Омской области, который мы празднуем в течение всего текущего года. Вроде бы и праздники разные, но и их связывает одно чувство – любовь к той земле, где мы живем, и работе, которую мы делаем. Люди делятся на две разные категории: одни считают, что им все должны и всегда задаются вопросом: а что для Меня сделала Родина. А другая часть людей задумывается, а что Я могу сделать для своей Родины. В этом зале сидят люди, которым есть что ответить на этот вопрос. Спасибо вам за ваш труд, любовь к своей земле, за служение Отечеству! - поблагодарил Александр Бурков.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Указом Президента РФ за обеспечение успешной подготовки омских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в Токио медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена тренер областного специализированного спортивного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Татьяна Бакшеева.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены слесарь ЦКБА Виктор Веселов и начальник сектора этого машиностроительного предприятия Сергей Кульпин, директор школы-интерната №20 РЖД Владимир Трубчанинов, первый заместитель председателя общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Николай Бобровицкий.

Заместителю главного врача инфекционной клинической больницы № 1 имени Далматова Андрею Навроцкому вручена медаль Луки Крымского. В числе тех, кому присвоены отраслевые звания заслуженных работников, монтажник электрооборудования летательных аппаратов Омского завода гражданской авиации Владимир Бесценный.

Почётной грамотой Президента РФ награждён заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Артемов.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В соответствии с Указом Губернатора юбилейной медалью «200 лет Омской области» награждён спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский.

- Майор запаса Валерий Алексеевич Статилко удостоен знака отличия «За служение Омской области» I степени, но, к сожалению, посмертно. Его жизненный пример – подтверждение мудрых слов о том, что патриот – это тот человек, кто в трудные для Отечества времена берётся выполнять самую трудную работу. Он отправился добровольцем защищать интересы своего Отечества. Сегодня награду за него получает его сын, - сообщил Александр Бурков.

Благодарности Президента РФ удостоены целые трудовые коллективы омских предприятий и учреждений: офтальмологическая больница имени Выходцева и акционерное общество «Высокие Технологии».

Благодарность Председателя Совета Федерации РФ объявлена слесарю-сборщику летательных аппаратов цеха № 66 ПО «Полёт» Анатолию Чихиреву

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