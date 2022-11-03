В Омске неизвестные украли забор у обрушившейся пятиэтажки на 20-го Партсъезда

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Накануне в Омске жители дома №53 по улице Партсъезда, стена которого обрушилась в августе 2022 года, сообщили, что кто-то похитил металлический забор, ограждавший пятиэтажку.

В мэрии Омска оперативно прокомментировали возникшую ситуацию с исчезновением забора.

- По факту кражи забора специалисты администрации Советского округа обратились в полицию. В отделе полиции 8 УМВД России по городу Омску зарегистрирована информация, - сообщили в горадминистрации.

Новое ограждение появится совсем скоро. 2 ноября сотрудники УДХБ приступили к восстановлению металлического забора.

Напомним, стена пятиэтажки в городке Нефтяников обрушилась 12 августа 2022 года. Тогда, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

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