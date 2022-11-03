Госавтоинспекция предупредила омских водителей об ухудшении погодных условий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Накануне Госавтоинспекция Омской области предупредила водителей об неблагоприятных погодных условия в регионе, которые могут повлиять на дорожное движение.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах в связи непогодой, надвигающей на регион в ближайшее дни. По сообщению синоптиков, в Омской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут привести к образованию гололеда. Кроме того, возможно налипание мокрого снега и сильный ветер - до 13 метров в секунду.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а также быть особо внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными при переходе проезжай части и переходить дорогу только в установленных для этого местах.
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