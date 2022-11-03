В Омске построили 2 футбольных поля и волейбольную площадку для мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Накануне в Омске палаточном лагере для мобилизованных в поселке Черемушки открыли два футбольных поля и волейбольную площадку, а также центр тестирования ГТО. Об этом сообщили в региональном минспорта.
У мобилизованных граждан, проходящих подготовку в учебном центре на территории Омского автобронетанкового инженерного института, теперь есть возможность поиграть футбол и волейбол. В военно-полевом лагере сегодня открыли два больших футбольных поля (20х40 метров каждое) и волейбольную площадку.
- Помимо спортивных площадок в палаточном лагере появился центр тестирования ГТО. Этот комплекс помогает каждому овладеть прикладными навыками и развить выносливость и координацию. В палаточный лагерь будут приезжать специалисты отдела по внедрению и реализации ГТО с оборудованием, чтобы принять нормативы у всех, кто захочет испытать свои силы, - рассказал первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник.
Напомним, в полевом лагере находятся не только резервисты из Омской области, но и из других регионов Сибири и Урала.
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