АО «Омск РТС» поддержало Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов»

Студенты вторых курсов Омского государственного университета путей сообщения и Омского промышленно-экономического колледжа побывали на обзорных экскурсиях в структурных подразделениях Омск РТС. Будущие специалисты теплоэнергетики познакомились с работой ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной. Экскурсии проведены в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Для студентов факультета «Теплоэнергетика и теплотехника» ОмГУПС экскурсия прошла на ТЭЦ-2. Знакомство со станцией провел сотрудник станции Владимир Бровкин. Он подробно рассказал гостям схему работы станции, о том, как происходит сгорание топлива и в целом какие процессы идут в каждом из цехов.

- Студенты университета еще в самом начале обучения. Они пока изучают теорию. А сегодня они увидели на практике как работает теплоэнергоцентраль. Конечно, как будущим специалистам им очень полезно узнать многие нюансы. Более наглядно с работой ТЭЦ они смогут познакомиться уже в период производственной практики, - рассказал Владимир Бровкин.

Преподаватель ОмГУПС, доцент кафедры «Теплоэнергетика» Мария Глухова: «Наш вуз регулярно принимает участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Структурные подразделения компании Омск РТС студенты посещают уже не в первый раз. Для них это прекрасная возможность как для будущих специалистов увидеть изнутри работу ТЭЦ. Подробно изучать устройство станций мы будем в следующем году, и эта обзорная экскурсия поможет им в будущем лучше усвоить материал. Конечно, их поразил масштаб цехов, производственные мощности. Такие экскурсии мотивируют студентов активнее погружаться в учебный материал, прививают интерес к будущей профессии».

Экскурсию на КРК для студентов специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Омского промышленно-экономического колледжа провел сотрудник структурного подразделения Константин Дергачев.

- Интерес студентов вызвала работа котельных установок с естественной и принудительной циркуляцией, а также то, для каких целей используется перегретый пар. Ребята в ходе экскурсии уточняли могут ли они устроится на работу в Омск РТС после окончания колледжа. Я рассказал им, что в компании есть возможности как для трудоустройства, так и для профессионального обучения, повышения квалификации и карьерного роста, - говорит Константин Дергачев.

Омск РТС регулярно проводит профориентационные мероприятия для студентов профильных факультетов. Приглашает дипломированных специалистов после окончания вузов и колледжей на работу в компанию. Лучше освоить профессию молодым специалистам помогает производственная практика, пройти ее будущие энергетики могут уже начиная с 1 курса вуза.