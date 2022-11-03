В 2022 году Омской области установили 3 автоматических пункта весогабаритного контроля

Фото: пресс-служба минтранса Омской области.

Накануне в Омской области заработали три новых автоматических пункт для контроля веса и габаритов транспортных средства.

Три автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК) в Омской области были построены по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящему в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году они были установлены на автодорогах регионального и межмуниципального значения: Бекишево – Нагибино – Кутырлы на участке 0 км + 750 м (село Бекишево); Тобольск – Тара – Томск на участке Тара – Седельниково 5 км + 530 м (Самсоновский мост); Тобольск – Тара – Томск на участке «Тара – Усть-Ишим» 12 км + 000 м (село Чекрушево).

- Цель установки АПВГК – снизить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах области, вызванных нарушениями ПДД, а также как можно дольше сохранить качество дорожного полотна. Такие пункты оснащены камерами для фиксации нарушений сразу нескольких нарушений ПДД, - пояснили в региональном минтрансе.

Напомним, с 2019 по 2021 годы в Омской области на было 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

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