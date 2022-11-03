В Омске восстановили работу троллейбусных маршрутов №3 и №15

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске сегодня минувшей ночью было восстановлено движение троллейбусных маршрутов №3 и №15. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В среду, 2 ноября, движение на данном участке было остановлено из-за повреждения опоры контактной сети в районе остановки общественного транспорта «Улица Лизы Чайкиной» по улице Богдана Хмельницкого. Транспортники завершили там ремонтные работы сегодня в 01:30.

Отметим, сейчас троллейбусы по маршрутам №3 и №15 уже вышли на линию, где будут работать в соответствии с привычным графиком, без изменений. Движение по маршруту №3 будут выполнять 15 единиц подвижного состава, а по маршруту №15 - 12 единиц подвижного состава.

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