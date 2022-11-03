Глава омского департамента спорта Владимир Некрасов ушел в отставку

Фото: телеграм-канала Сергея Шелести

Накануне в Омске в отставку ушел директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Владимир Некрасов.

Как сообщает «Омск-Информ», ссылаясь на пресс-службу мэрии, Некрасов принял решение подать в отставку по семейным обстоятельствам. Мэр Омска Сергей Шелест уже подписал соответствующий документ.

Сейчас департамент временно возглавил его замдиректора Николай Тивилев.

Напомним, должность главы департамента омской мэрии Некрасов занимал с начала марта 2022 года. Таким образом, он проработал чуть меньше 8 месяцев.

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