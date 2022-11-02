Глава департамента спорта омской мэрии Владимир Некрасов ушел со своего поста

Руководитель проработал главой депспорта с марта 2022 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

2 ноября в Омской администрации покинул свой пост директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Владимир Некрасов. Он занимал руководящую должность всего 8 месяцев и, как сообщают в пресс-службе администрации, покинул ее по семейным обстоятельствам.

Пресс-секретарь мэра Омска подтвердила информацию местным СМИ, сообщив что мэр Сергей Шелест уже принял заявление об увольнении. Предполагается, что временно исполнять обязанности главы департамента будет заместитель Некрасова Николай Тивилев. Официальное назначение руководителя состоится позднее, сроки не называют.

До этого назначения Некрасов занимал пост директора спортивного комплекса «Юность» имени Бовкуна. А вот руководителей департамент сменил не раз за последние пару лет.

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