Росавиация выделит миллиарды рублей на субсидии 19 авиамаршрутов из Омска

В этом году программа субсидирования не сработала в полную силу из-за санкций против перевозчиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Росавиация утвердила по стране список из 308 субсидируемых авиамаршрутов на 2023 году. Всего за этот период перевозчики получат 9 миллиардов рублей в виде разницы между суммой, уплаченной пассажирами и расходами, понесенными компаниями реально.

Сюда вошли 19 маршрутов из Омска по разным направлениям. В основном госвыплаты готовы перечислять перевозчикам, выполняющим рейсы по Сибири.

Это перелеты от авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Абакан, Самару, Тобольск, также маршруты «ЮТэйр» в Барнаул, Кемерово, Нижневартовск, Новокузнецк, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск и Челябинск. Вошли в перечень и перелеты авиакомпании «Ред Вингс» в Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Остальные перевозчики смогли субсидировать только по 1-2 направления. В частности, «Северный ветер» будет летать в Махачкалу, «КрасАвиа» – в Красноярск, АТК «Ямал» – в Новый Уренгой и Салехард, «Азимут» – в Уфу.

Для сравнения: в 2022 году всего в аналогичный перечень вошел 21 маршрут из Омского аэропорта. Но многие программу так и не начали выполнять из-за санкционных ограничений в отношении авиакомпаний и резкого падения доходов.

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