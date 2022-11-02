Детям мобилизованных будут платить пособия, даже если отец раньше не работал

Если семья военнослужащего нуждается, то выплаты назначат, невзирая на многие факторы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября семьи мобилизованных будут получать пособие на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. Министерство труда Омской области отменило такие требования для получения пособия именно в семьях мобилизованных военнослужащих в регионе, как учет дохода за прежние годы. Самый главный критерий права на выплату - нуждаемость на сегодня.

- Если у отца не было дохода без объективных причин, а семья признана нуждающейся — пособие все равно будет назначено, - сообщали начальник отдела выплат гражданам с детьми Марина Суворова.

То есть для военнослужащих СВО из Омского региона отменили правило нулевого дохода, которое позволяло отсеивать безработных в праве на выплату детских денег.

И если в прошлом месяце отец получал доход выше минимального, а сейчас у семьи мобилизованного уже нет такого достатка, они все равно имеют право претендовать на выплату. То есть власти не станут учитывать прежние доходы, будь то зарплата, гонорары или коммерческий доход, и даже денежное довольствие, которое мобилизованные получают как военнослужащие.

Сейчас в омском регионе 34 тысяч семей получают пособие на детей от 3 до 7 лет. За выплатой омичи должны обратиться на портал Госуслуг или в МФЦ по месту жительства. Есть в регионе единый контакт-центр по социальным вопросам: 8-800-600-00-00.

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