В Омске при ремонте дворов сэкономили больше 9 миллионов рублей

За год в Омске асфальтировали или переложили брусчаткой 79 пространств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем telegram-канале о том, что за период уличных ремонтов, в частности, дворовых территорий, городу удалось сэкономить 9 миллионов и 200 тысяч рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Было принято решение направить эти средства на ремонт 3-х дополнительных дворов из общего ранжированного перечня территорий для благоустройства. Таким образом, «плюсом» новое асфальтовое покрытие получили дворы по адресам: улица Конева, 36, улица Романенко, 5 и улица Звездова, 128, а общее количество отремонтированных дворовых территорий увеличилось до 79-ти. При этом сумма средств, выделенных из бюджетов разных уровней, составила 283,4 миллиона рублей, - подробно расписал градоначальник.

Всего за этот год в городе привели в порядок 79 территорий и, как признался Шелест, это самый высокий количественный показатель за все время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Омске.

- Всего же за 5 лет в рамках нацпроекта в Омске были благоустроены 224 дворовые территории, - подытожил Сергей Николаевич.

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