Начальника ОП №7 Антона Козлова взяли под стражу на два месяца

В СИЗО Козлов проведет до 30 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На два месяца под стражу взяли начальника ОП №7 Антона Козлова. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

- Суд, с учетом представленных данных, заключил Козлова А. под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30.12.2022 включительно, с содержанием в СИЗО г. Омска, - уточнили в суде.

Напомним, что задержание подполковника полиции произошло 31 октября. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Козлов якобы покрывал знакомого предпринимателя, который торговал контрафактным алкоголем и табачной продукцией.

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