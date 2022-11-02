Омских бизнесменов подозревают в уклонении от налогов в сумме 18 миллионов рублей

Какие именно сборы обходили стороной предприниматели, не уточняют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Омской области сообщила о подозрении омских бизнесменов в неуплате налогов на сумму 18 миллионов рублей. По версии следствия три года, с января 2017 года по март 2020 года, учредители и руководители строительной фирмы «К-Проект» просто не вносили платежи по налоговым сборам. Но в то же время подавали в налоговую поддельные документы об исполнении своих платежных обязательств.

– В настоящее время в офисе, по месту жительства фигурантов изъяты технические средства, документация, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Следователи завели уголовное дело за уклонение от названных выплат. Следствие продолжается.