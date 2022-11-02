В Омске набирают рабочих на мусоросортировочные заводы

Фото: ООО "Магнит".

На сегодняшний день в компании открыты следующие вакансии: программист, механик, специалист по охране труда, экономист, финансовый аналитик, специалист отдела закупок, юрисконсульт, документовед (квота), весовщик-учетчик, техник – учетчик, старший мастер на мусоросортировочный завод, расположенный в Ленинском округе.

Также на мусоросортировочные заводы в Кировском и Ленинском округах требуются рабочие по сортировке ТКО и подсобные рабочие. Для них установлен сменный график работы – 3/3.

На работу и с работы рабочих мусоросортировочных заводов развозит дежурный автобус, им также бесплатно выдается спецодежда, медкомиссию работники регоператора тоже проходят за счет работодателя.

Всем работникам предоставляется полный соцпакет с оплачиваемыми больничными и отпуском в 28 дней. Выплата заработной платы в компании производится без задержек 2 раза в месяц

В среднем сортировщики ТКО получают около 30 тыс. рублей, в месяц для этого им нужно отработать 15 смен.

Омичам, заинтересовавшимся этой информацией, необходимо обращаться в отдел кадров по тел.: 8 (3812) 35-25-16, 8-962-059-78-66. Резюме направлять на эл. почту: ev.filinberg@magnit-tko