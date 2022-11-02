До конца 2 ноября в Омске ограничат движение троллейбусов № 3 и 15

Когда восстановят движение составов, станет известно позднее. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске на день приостановлено движение троллейбусов под номерами 3 и 15. Городской департамент транспорта при администрации Омска рапортовал, что пока ограничение введено на один день, из-за ДТП в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной» по Богдана Хмельницкого. В 9:00 утра опора контактной троллейбусной сети была повреждена и пока еще не восстановлена.

- Движение троллейбусов по маршрутам № 3 и 15 было оперативно остановлено до окончания дня. Работы по восстановлению опоры контактной сети будут проводиться сегодня в ночное время, — сообщили в ведомстве.

Смогут или нет омичи двинуться в путь этими маршрутами завтра, в пресс-службе администрации города сообщат дополнительно. Не исключено, что ремонт затянется.

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