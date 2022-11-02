«Ночь искусств» пройдет в Омске 4 ноября

Интересную программу подготовили все культурные учреждения города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 ноября с 17.00 до 23.00 в омских музеях, театрах и культурных центрах будет отмечаться «Ночь искусств». Об этом сообщает областное правительство.

Акция похожа на «Ночь в музее» или «Библионочь». Омич смогут погрузиться в культурные события, отрыв для себя мир прекрасного. Всё действо в этот вечер будет посвящено 200-летию Омской области.

Торжественное открытие пройдет в Омском краеведческом музее в 17.00. В этот вечер сотрудники ОГИК музея приглашают на экскурсию по выставке «Этническая панорама Сибири». Там будут организованы экскурсии «Все мы родом из Пионерии» с мастер-классом по завязыванию пионерского галстука, ведь в СССР пионерский галстук был тем символом, который объединял представителей разных народов.

В конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина в 18.00 начнется презентация книги «Омская область. 200 лет. Первые лица». После ее представления широкой публике, 2000 экземпляров распределят между учебными заведениями региона, городскими и сельскими библиотеками, архивами и музеями Омской области.

Здесь же будут организованы увлекательные экскурсии в книгохранилище «Пушкинки», творческие мастер-классы, лекции, трансляция фильма, обзоры книжных выставок, квизы, квесты и викторины.

Органный зал Омской филармонии также подготовил этим вечером интересную программу. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, лекция-концерт от музыковеда Елены Комаровой и ночной концерт органиста Кирилла Янковского. В 20.00 фойе Органного зала наполнится звуками фортепианных мелодий в исполнении композитора и пианиста Владимира Симонова.

Также будет организована экскурсия по комплексу Органного зала, во время которых познакомятся с историей старинного здания на Партизанской улице и узнают подробности непростой судьбы омского органа.

- Артисты Омского симфонического оркестра пригласят поближе рассмотреть инструменты оркестра, продемонстрируют возможности звучания и приемы игры на духовых и арфе, расскажут их истории. Мастер-классы начнутся в 21.40. Завершит Ночь искусств «королевская речь» органа – мини-концерт «Ночной орган» из классических шедевров и авторских импровизаций представит органист Кирилл Янковский, - рассказали в областном правительстве.

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