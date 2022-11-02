Омичи стали чаще покупать недвижимость в Новосибирске, Тюмени и обеих столицах

Возможно, в столицах стали меньше покупать квартиры из-за высокой цены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Омской области, в третьем квартале 2022 года омичи чаще всего приобретали недвижимость в Новосибирской области, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Причем соседние регионы для жителей нашего региона оказались самыми привлекательными. - В 3 квартале 2022 года Новосибирская область обогнала по популярности Москву. Из общего количества поступивших заявлений на соседние субъекты приходится 30%: Новосибирскую область — 18%, Тюменскую область — 12%. Центральная Россия чуть уступила Сибири. Так, доля приобретений недвижимости в Москве и Московской области составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 11%, - подробно пояснил руководитель управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

В Омской области активно используется экстерриториальный принцип приема документов по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости. Этот принцип позволяет оформлять жилье в любом субъекте страны дистанционно. С июля по сентябрь 2022 года от омичей было принято 664 заявления о дистанционном проведении государственной регистрации права, 59 заявлений о проведении государственного кадастрового учета и 24 заявления о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на недвижимость, расположенной за пределами Омской области.

Для сравнения - в первом полугодии 2022 года чаще всего омичи приобретали квадратные метры в Краснодарском крае.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru