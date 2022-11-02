В Омске 28 хоккейных коробок готовы к зиме и укладке льда

Раньше власти неоднократно поднимали вопрос о восстановлении и дополнительном строительстве ледовых площадок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе омской мэрии сообщили о подготовке 28 хоккейных площадок на Левобережье города. Всего по Омску подготовят 80 общедоступных спортплощадок, хоккейных коробок и мини-стадионов. - Содержание спортплощадок и хоккейных коробок во дворах — актуальная проблема. Многие жители сами проявляют ответственность, бдительность и не допускают актов вандализма, помогают в их обустройстве и наведении порядка. Хочется призвать всех омичей ценить то, что уже сделано для занятий спортом во дворах и микрорайонах, самим активно участвовать вместе с детьми в различных соревнованиях, играть в хоккей, кататься на коньках, и получать от этого заряд бодрости, — отметил представитель администрации Кировского округа Павел Орлов.

Чиновник сообщил, что четыре хоккейных коробки в округе были отремонтированы. У одной из них на улице Комкова заменили ограждения на новые, а на площадке на улице Волгоградской покрасили борты. Все коробки готовы к заливке льда.

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