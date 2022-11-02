Омский губернатор обсудил проблемы обманутых дольщиков со столичным руководителем фонда развития территорий

Всего в Омске 31 проблемный дом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне губернатор Бурков встретился с руководителем фонда развития территорий Константином Тимофеевым. Отметим, что совсем недавно совет фонда одобрил решение о достройке 10 долгостроев, где ждут 1 238 человек. Три дома уже достраивают, по ЖСК «Ремесленный» и двум домам ЖСК «На Химиков» заключены договоры с подрядчиками.

- За последние 4 месяца, с момента нашей предыдущей встречи, многое поменялось. Фиксируем положительную динамику, — подчеркнул Тимофеев. Особое внимание спикер уделил домам застройщиков ООО «Краспромком» (дом №2 на ул. Перелета 27) и ЖСК «Кристалл» (объект на ул. 70 лет Октября). Пострадавшими по ним в общей сложности признаны 190 человек. Согласно представленным графикам определить подрядную организацию и приступить к строительно-монтажным работам регфонд планирует в 1 квартале 2023 года.

Еще 235 дольщиков 9 долгостроев регион в рамках своих «дорожных карт» восстанавливает в правах самостоятельно. При этом Омской области необходимо в кратчайшие сроки окончательно определить механизм по двум наиболее крупным объектам ССК «МеталлургМаркет» (196 граждан). Что касается оставшихся в зоне ответственности субъекта домов, для достройки 2 объектов СК «Русмонтаж» привлечены инвесторы, плановый срок завершения работ – IV квартал 2023 года. В отношении двух объектов субъектом ведется работа по исключению из ЕРПО в судебном порядке. По 3 объектам права граждан планируется восстановить после реализации на торгах имущества бывшего застройщика ООО «РоКас».

Также в рамках рабочей встречи глава региона сообщил о намерении Омской области собственными силами решить проблему дольщиков еще по 3 объектам. Речь идет о двух долгостроях ООО «НСТ» и объекте ООО «ГРАНД-БИЗНЕС-ГРУПП», пострадавшими по которым в общей сложности признаны 51 человек.

«Дольщики двух домов №2 и №5 в проблемном ЖК «Врубелево» получат компенсационное жилье в соседних новостройках. Для завершения строительства объекта на ул. Луговая планируется привлечение инвестора. Ходатайства об отзыве этих объектов с рассмотрения уже направлены в Фонд развития территорий», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

В Омской области сейчас к числу проблемных относится 31 объект. До конца 2023 года в правах планируют восстановить 1,9 тыс. участников долевого строительства.

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