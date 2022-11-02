Омичи стали чаще ездить в Белокуриху и Яровое: исследование Tele2

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, изучил туристическую активность омских клиентов в Алтайском крае. Больше трети путешественников выбрали минувшим летом Яровое, 19% предпочли санатории Белокурихи и всего 1% туристов побывал на озерах Завьялово.

Фото: пресс-служба Tele2.

Благодаря хорошему покрытию в туристических местах оператор определил самые посещаемые локации. Знаменитые лечебные курорты и другие достопримечательности региона в этом году привлекли на 5% больше гостей из Омской области, чем в 2021-м. На первом месте по популярности – озеро Большое Яровое. 43% всех омичей, отдыхавших в Алтайском крае в мае-августе этого года, выбрали его. На втором месте – Белокуриха, там побывали 19% гостей из Омской области. Вместе Яровое и Белокуриха приняли больше половины омских клиентов, выбравших отдых в Алтайском крае. За год турпоток из Омска в Яровое вырос на 1%, в Белокуриху – на 8%.

Фото: пресс-служба Tele2.

Кроме того, 1% туристов из Омской области посетил лечебные озера под Завьялово. Такой же турпоток (1%) зафиксировали в игорной зоне «Сибирская монета». Шукшинские места – село Сростки и гора Пикет – привлекли менее 1% омских путешественников. При этом именно на горе Пикет клиенты Tele2 «качали» больше всего: среди туристических локаций Алтайского края это место лидирует по использованию мобильного интернета в расчете на одного пользователя.