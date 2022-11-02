Мэр Омска Шелест начал решать проблемы детской школы-интерната посредством меценатов

Пока в спальном корпусе собирают кровати для ребят, которые на каникулах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне мэр Омска Сергей Шелест нанес визит в кадетскую школу-интернат имени Дмитрия Язова, где лично выявил многочисленные проблемы, связанные с материальным обеспечением учреждения. Неприятно поразили градоначальника спальный корпус. Из 437 учеников 150 пребывают в школе-интернате всю учебную неделю.

- Мое стойкое убеждение: дети не должны жить в таких условиях. Пригласил к делу председателя Омского регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация героев», член Общественной палаты Омской области, Герой России Андрея Станиславовича Тимошенко. Совместными усилиями были найдены меценаты, которые приобрели 150 новых кроватей, полный набор постельных принадлежностей и постельного белья для каждого ученика, живущего в интернате, - пояснил Сергей Николаевич.

Не так давно в школе уволился прежний директор, новым руководителем был назначен Владимир Прихоженко, за плечами которого служба в МВД, а также работа в качестве директора школы № 95.

- Попробуем также проработать варианты по замене окон в спальнях - кое-где еще стоят деревянные рамы. Несмотря на перспективу капремонта, дети живут здесь и сейчас, значит и нормальные условия нужны им в реальном режиме. Благодарю всех, кто принял участие в первой части нашего проекта по меценатству для этой школы, - подытожил градоначальник.

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