В омской мэрии утверждают, что визит Шелеста никак не связан с увольнением директора казачьей школы-интерната

Невооруженным взглядом видно, в каком изношенном состоянии мебель в интернате. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба омской мэрии сообщила, что недавний визит градоначальника в казачью детскую школу-интернат никак не связан с увольнением директора учебного заведения. Ко вчерашнему дню - к моменту визита - прежний директор уже подал заявление на увольнение по собственному желанию. Напомним, что вчера в соцсетях Омска разгорелись жаркие споры среди горожан об отставке руководителя школы в связи с тем, что Сергей Шелест при личном визите выявил массу проблем в учреждении. - Процессы приобретения кроватей и назначение нового директора шли параллельным курсом, - сообщили в администрации. Сейчас у школы большие проблемы с материально-технической базой, здание требует капитального ремонта. Пока для учеников учреждения приобрели 150 новых кроватей и полный набор постельных принадлежностей.

В скором будущем власти планируют изыскать средства на замену другой мебели, а также монтаж новых пластиковых окон. Капитальный ремонт учебного заведения запланирован в ближайшие два года. Деньги будут направлены по нацпроекту.

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