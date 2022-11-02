Одесскую ЦРБ в Омской области возглавил Антон Пилипенко

Фото: пресс-служба минздрава Омской области
Накануне в Омске области на пост главного врача Одесской ЦРБ назначили Антона Пилипенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее Одесскую районную больницу возглавляла Анна Каравай. Договор с ней был расторгнут вчера, 1 ноября.
Пилипенко будет работать в Одесской ЦРБ по совместительству. Он продолжит занимать пост главврача городской детской клинической больницы №2 им.В.П.Бисяриной в Омске.
Нового руководителя районной больницы сегодня представит коллективу замминстра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.
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