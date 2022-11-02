Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2

Фото: телеграм-канал «ХК Авангард»

Со счетом 4:2 омский «Авангард» выиграл на выездном матче московский «Спартак». Игра прошла 1 ноября.

Авторами победных шайб стали Корбэн Найт, Владимир Ткачев, Владимир Жарков и Павел Дедунов.

Напомним, что это уже вторая подряд победа омской команды на выезде. Ранее ястребы обыграли «Куньлунь» со счетом 5:2, теперь и «Спартак».

Следующий матч омичей пройдет на «G-Drive Арене» 3 ноября. Хоккеисты вновь встретят новосибирскую «Сибирь» на домашнем льду.

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