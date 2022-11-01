Александр Бурков поручил отправить домой мобилизованных многодетных омичей

Для демобилизации необходимо предоставить в военкомат документы всех членов семей младше 16 лет. Фото: Александр КОЦ

Мобилизованных многодетных омичей отправить домой поручил глава региона Александр Бурков. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

- В мои соцсети и Единый консультационный центр поступило много обращений с просьбой предусмотреть отсрочку и для многодетных отцов троих детей. Тем более, согласно директиве Генштаба Минобороны России от 4 октября, они имеют на это право, - пояснил руководитель.

По подсчетам губернатора, сейчас процедуру демобилизации прошли 64 человека из Омской области. Все они вернулись к своим семьям.

К слову, для отсрочки от призыва многодетным отцам необходимо предоставить в военкоматы паспорт, военный билет, свидетельство о рождении всех детей младше 16 лет.

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