Магазины re:Store и Street Beat вновь открылись в омской МЕГЕ

Один из магазинов реализует товар популярного бренда мобильных телефонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В омской МЕГЕ вновь открылись магазины re:Store и Street Beat. Об этом сообщает НГС55.

- Ассортимент такой же, как во всех других магазинах сетей по всей стране. В re:Store представлены новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro в различных конфигурациях, AirPods нового поколения и новые Apple Watch. Street Beat может порадовать коллекцией СТМ — текстильными костюмами разных цветов и пуховиками, — сообщила PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Напомним, торговые точки зарубежных компаний закрылись в этом году из-за возникших торгово-логистических проблем, возникших на фоне специальной военной операции на Украине.

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