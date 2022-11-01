797 млн рублей придут в Омскую область на рекультивацию свалок

Общая сумма на проведение этих работ в 2022 году составит 1,4 млрд рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На рекультивацию свалок в Омской области в 2022 году направлено 1,4 млрд рублей. Такие цифры называет депутат Госдумы Александр Жуков.
Из этой суммы - 797 млн придут в ближайшее время, так как федеральным правительством одобрено дополнительное финансирование из резервного фонда.
502 млн рублей будут распределены среди свалок по улице 3-й Казахстанской, Русско-Полянскому тракту в Кировском административном округе города Омска, остальные 295 млн должны пойти на рекультивацию закрытых - по Черлакскому тракту и в Ленинском округе.
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