В Омской области открыли детскую комнату для помощи семьям мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В Омской области в Называемском районе открыли детскую комнату «Няня в помощь маме» для семей мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
В детской комнате, которая была открыта в комплексном центре Называевского района, за каждый ребенком наблюдают индивидуально, а время его нахождения в ней обсуждают с родителями.
Услуга по присмотру за детьми в комплексном центрк Называевского районаможно получить совершенно бесплатно.
- В учреждении есть всё необходимое для комфортного пребывания и развития малыша в возрасте до 7 лет: детские столики, игрушки, конструкторы, оборудование для развития мелкой моторики. Для детей старше 8 лет организована работа группы дневного пребывания. Занятия проводят с использованием интерактивного оборудования: логопедический стол, интерактивная тумба, оборудование для занятия пескотерапией. В группах по 10 человек, - рассказали в минтруде.
У родителей также есть возможность вызвать на дом сотрудника, обратившись в центр. Кроме того, мамы могут получить квалифицированную помощь юриста и психолога.
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