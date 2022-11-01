Росгидромет спрогнозировал теплый ноябрь в Омской области

В регионе сохранится аномально теплый ноябрь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплый ноябрь в Омской области спрогнозировали синоптики Росгидромета. На большей части страны температурных аномалий в ближайший месяц не предвидится.

На два градуса холоднее обычного может быть Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, на севере Красноярского края и Томской области. А вот в остальных регионах Сибири средняя температура на полтора градуса будет выше и составит -6,9 градусов.

Также выше нормы на 10% в Омской области будет и осадков. Похоже, снег должен окутать регион в последний месяц осени, как зимой. Правда, по состоянию на 1 ноября его еще не наблюдается. Более того, до конца недели местные синоптики предвещают потепление.

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