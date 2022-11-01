Губернатор Бурков наградил омских студентов-спасателей за волонтерский труд на Донбассе

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне губернатор Александр Бурков подписал 12 благодарственных писем в адрес руководителя регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и 11 членов корпуса.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Ребята помогали с доставкой гуманитарной помощи военным и мирным жителям, в том числе в подшефный Омской области город Стаханов. В Мариуполе - помогали восстановить водоснабжение, а на приграничных территориях налаживали работу пунктов временного размещения.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Важно, чтобы вы как можно больше делились своими впечатлениями об увиденном на территории Донбасса, чтобы люди понимали, что на самом деле мы помогаем своим родным и близким, что там действительно все серьезно, - подчеркнул глава региона.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В планах корпуса – принять участие в конкурсе Президентских грантов. Проектом предусмотрена организация приезда школьников и студентов Стаханова в Омскую область, чтобы познакомить их с природой и культурой региона, дать возможность поучаствовать в спортивных состязаниях.