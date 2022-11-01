Омск закупит 11 автобусов на компримированном природном газе

Автобус должен вмещать 95 пассажиров. Фото: пресс-служба администрации города Омска

11 автобусов на компримированном природном газе закупит администрация города Омска. Аукцион уже разместили на сайте Госзакупок.

- Автобусы должны быть низкопольные, с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями, - пояснил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Начальная максимальная цена контракта составляет 162,8 млн рублей. Каждая единица транспорта должна вмещать 95 пассажиров, быть оборудованной кондиционерами, навигационным оборудованием, кнопкой вызова оперативных служб и системой пожаротушении и заправляться газом.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru