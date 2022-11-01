Фенол и хлорид водорода выбрасывали промышленные предприятия Омска на выходных

Вредный и неприятный запах фенола обнаружен в Советском округе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На минувших выходных в Омске зафиксированы выбросы двух вредных веществ. По данным Обь-Иртышского управления, превышение ПДК было до фенолу и хлориду водорода.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха происходили на 9 стационарных постах, которые находятся во всех округах города. Фенол в воздухе Советского округа был завышен в 1,5 раза, хлорид водорода в Центральном - в 1,4 раза.
По оценкам специалистов, 1 ноября уровень загрязнения будет пониженным.
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