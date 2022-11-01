Фенол и хлорид водорода выбрасывали промышленные предприятия Омска на выходных

Вредный и неприятный запах фенола обнаружен в Советском округе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувших выходных в Омске зафиксированы выбросы двух вредных веществ. По данным Обь-Иртышского управления, превышение ПДК было до фенолу и хлориду водорода.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха происходили на 9 стационарных постах, которые находятся во всех округах города. Фенол в воздухе Советского округа был завышен в 1,5 раза, хлорид водорода в Центральном - в 1,4 раза.

По оценкам специалистов, 1 ноября уровень загрязнения будет пониженным.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru