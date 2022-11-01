Профилактические работы будут объявлены на телевизионных каналах.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В рамках профилактической проверки 2 ноября в Омске зазвучат сирены. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
— В учебных целях с пункта управления гражданской обороны правительства Омской области будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей региональной и муниципальных систем оповещения населения в автоматизированном режиме, — уточняют в ведомстве.
Также в период с 10:20 до 10:50 будут прерваны все передачи на 20 бесплатных телеканалах: Первом канале, «России-1», «НТВ», «ТНТ», «Домашний» и других.
Также проверки будут осуществляться на промышленных предприятиях города Омска.
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