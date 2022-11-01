В Омске задержано руководство отдела полиции №7

Подробности информации пока уточняются.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Руководство отдела полиции №7 задержано в подозрении превышения должностных полномочий. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Источники издания не уточняют причины произошедшего и статус задержанных.
- Согласно предварительной информации, действия могут быть совершенны по мотивам статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - пишет СМИ.
«КП-Омск» продолжит следить за ситуацией, запросы информации направлены в региональные управления СК и МВД.
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