Омичам пригрозили штрафами за объявления на остановках

Рейды сотрудники департамента городского хозяйства проводят еженедельно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За объявления на остановках штрафами пригрозили в мэрии Омска. О правилах благоустройства напоминает горадминистрация.

Клеить информацию на столбы, дорожные ограждения, металлические опоры, остановочные навесы категорически запрещено. Это же касается рисунков на заборах.

К слову, наказание определяет специальная комиссия. Только она может оценить тяжесть преступления: либо просто предупредить человека, либо выписать административный протокол на штраф от двух до пяти тысяч рублей.