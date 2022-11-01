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НовостиОбщество1 ноября 2022 2:13

Омичам пригрозили штрафами за объявления на остановках

За расклейку информации в неустановленных местах могут наказать на 5 тысяч рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Рейды сотрудники департамента городского хозяйства проводят еженедельно.

Рейды сотрудники департамента городского хозяйства проводят еженедельно.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

За объявления на остановках штрафами пригрозили в мэрии Омска. О правилах благоустройства напоминает горадминистрация.

Клеить информацию на столбы, дорожные ограждения, металлические опоры, остановочные навесы категорически запрещено. Это же касается рисунков на заборах.

К слову, наказание определяет специальная комиссия. Только она может оценить тяжесть преступления: либо просто предупредить человека, либо выписать административный протокол на штраф от двух до пяти тысяч рублей.