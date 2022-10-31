Омский педагогический отметил 90-летие

Торжественная церемония празднования началась со слов поздравления первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и министра просвещения России Сергея Кравцова. Онлайн они поздравили собравшихся с юбилейным днем рождения университета и пожелали процветания и дальнейшего развития вузу.

Также на праздничном мероприятии со словами поздравления выступила замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Она отметила, в Омском педагогическом университете сохраняются традиции, развиваются научные школы и происходит модернизация вуза.

С поздравительной речью выступила выпускница нашего вуза, министр образования Омской области Татьяна Дернова. Она передала поздравительный адрес от губернатора Омской области Александра Буркова. С теплотой и любовью она говорила о своих преподавателях факультета иностранных языков. «Мои преподаватели продолжили всё то, что заложили в меня мои школьные учителя. Я очень благодарна моему учителю Алине Дмитриевне Мурашовой. Желаю, чтобы у каждого из вас были последователи, которые живут и горят своей профессией, всей душой болеют педагогикой, детьми и образованием. Пусть в наши школы, детские сады и организации дополнительного образования придут молодые и талантливые педагоги», – подчеркнула министр.

Со словами благодарности и напутствия к преподавателям, сотрудникам, студентам, выпускникам, ветеранам педагогического труда и гостям праздника обратился ректор ОмГПУ Иван Кротт.

«Сегодня Омский педагогический динамично развивается. Наш университет становится современным научно-образовательным хабом. Целостность образовательного процесса, его интеграция с научными исследованиями, использование современных технологий, расширение спектра современных образовательных программ и участие в общественной жизни помогают нам оставаться на высоких позициях в профессиональном сообществе. За 90 лет наш университет подготовил более 80 тысяч специалистов, которые работают на благо региона и на благо России. Убежден, что команда нашего университета и впредь будет поддерживать многолетние традиции, развивать российское образование, фундаментальную и прикладную науку, готовить высококвалифицированных специалистов, так как каждый из нас — студент, преподаватель, сотрудник — понимает, что в стенах нашего университета мы вместе создаем будущее», – подчеркнул Иван Кротт.

Также прозвучали поздравления от выпускников нашего вуза. «Для меня это особое место, которое закончил я сам, где учились мои родители, моя сестра, мой сын, где сегодня я сам являюсь преподавателем. А теперь я получил звание Почетного профессора. Отрадно видеть, как вуз развивается, как укрепляется его материальная база. Надеюсь, что и дальше ОмГПУ будет сохранять традиции живого образования, где в центре стоит личность», – поделился Олег Смолин.

«Педагогический университет – это большое везение в моей жизни. Считаю, что я сделал правильный выбор, когда закончил школу и поступил на исторический факультет. Вуз дал мне качественное образование, отличных наставников и друзей. Уже тогда я активно занимался спором и часто выступал за институт в разных видах спорта. Я благодарен Омскому педагогическому за мое развитие и становление», - отметил выпускник Сергей Сорока.

На праздничном мероприятии преподавателям и сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, знаки отличия «Отличник просвещения», Почетные грамоты правительства Омской области, министерства образования Омской области, министерства культуры Омской области, министерства строительства Омской области, министерства экономики Омской области и медали «За заслуги перед ОмГПУ».

Для гостей праздничного торжества была организована концертная программа от творческих коллективов Омского государственного педагогического университета, образцового ансамбля эстрадного танца «Сюрприз», танцевального коллектива «Шанс» Большереченского района и коллективов областного центра культуры «Сибиряк».

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.