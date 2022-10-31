Иван Кротт на Всероссийском омском краеведческом форуме рассказал о краеведческой работе в ОмГПУ

Накануне завершился Всероссийский омский краеведческий форум, участниками которого стали сотрудники научных и учебных заведений, музеев, архивов и библиотек из 11 городов. Основная цель форума - привлечение внимания к краеведческой работе государственных учреждений и к модернизации организационной структуры современного краеведения.

На открытии пленарного заседания участников форума приветствовал председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский. «Этот год насыщен важными юбилеями. Это не только 200-летие Омской области, 180-летию со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева, которым посвящен форум. Это и 100-летие со дня создания Центрального бюро краеведения и 100-летие со дня рождения Сигурда Оттовича Шмидта, человека с чьим именем во многом связано возрождение краеведения в 90-х годах XX века. Мне кажется, проблемы, которые вы предполагаете затронуть в ходе вашей работы – очень важные. Краеведение – это особая отрасль человеческой деятельности. Краеведы – увлеченные люди, для которых самое главное – это знание об истории своей малой Родины. Именно знание истории малой Родины, ощущение сопричастности к ней и формирует то самое чувство сопричастности к истории своей страны», – отметил Константин Могилевский.

«Краеведение — это основа патриотизма. Именно изучение родного края, причастность к его истории даёт основу любви к малой родине и к России. А задача власти — поддерживать все учреждения, которые относятся к развитию краеведения: архивы, музеи библиотеки», – подчеркнул в приветственной речи министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Важной частью Всероссийского омского краеведческого форума стало награждение тех людей, кто внес значимый вклад в развитие краеведения в регионе. Так, медалями, посвященными 180-летию со дня рождения Н.М. Ядринцева, были награждены министр культуры Омской области Юрий Трофимов, директор историко-краеведческого музея Петр Вибе, ректор ОмГПУ, председатель региональных отделений Русского географического общества и Российского исторического общества Иван Кротт, директор библиотеки имени А.С. Пушкина Александр Ремизов, руководитель аппарата Законодательного Собрания Омской области Владимир Телевной, главный научный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Николай Томилов.

На пленарном заседании выступили историки, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела и краеведы. Научные доклады участников были посвящены взаимодействию краеведения с государством, университетами, библиотеками, музеями и архивами. На площадке форума обсуждались возможность создания краеведческих кластеров в государственных учреждениях, а также создания Всероссийского научно-информационного краеведческого центра. Оживленное обсуждение вызвал вопрос об издании Всероссийского краеведческого журнала. Модераторы, спикеры и слушатели по данным проблемам осветили разные точки зрения, которые отразятся на резолюции форума.

На пленарной части форума Иван Кротт рассказал о возможности организации краеведческой работы в Омском государственном педагогическом университете. Здесь в рамках патриотического, культурно-просветительского, научно-образовательного, духовно-нравственного направлений воспитательной работы реализуются такие проекты, как «Сохранение исторической памяти», «Культура и достояние Омского Прииртышья», «Региональный туризм – Прииртышье – территория возможностей», направленных на приобщение студентов к историко-культурному и природно-географическому наследию Омской области. Все эти проекты в своей основе имеют обширный краеведческий компонент.

«Сегодня воспитание является неотъемлемым процессом отечественного образования, поэтому образовательные организации – активные участники воспитательного процесса. Стержнем системы воспитания является краеведческая работа, включающая изучение родного края. Развитие и поддержка краеведения является одним из приоритетов Российского исторического общества, которое базируется в нашем университете», – отметил Иван Кротт.

Добавим, что организаторами Всероссийского омского краеведческого форума выступили Российское историческое общество, Правительство и Министерство культуры Омской области, Омский государственный историко-краеведческий музей, Институт истории Сибирского отделения РАН и другие.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.