В Омской области оперштаб продлил режим повышенной готовности до 30 ноября

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

В Омске сегодня днем состоялось заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

На нем было принято решение продлить режим повышенной готовности на территории Омской области до 30 ноября 2022 года. Все действующие ограничения были сохранены. Новых не ввели, старых не отменили.

Члены оперштаба согласовали также проведение двух мероприятий - фестиваль студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии» (с 18 по 23 ноября), II форум молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион» (с 21 по 24 ноября). Они пройдут в соответствии со всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими нормами.

Напомним, за минувшую неделю в регионе было зафиксировано 337 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было зарегистрировано лишь 46.

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