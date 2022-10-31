В Омске на 10% вырастет стоимость услуг в муниципальных банях

Фото: Рябин Михаил
С 1 декабря 2022 года в муниципальных банях Омска вырастут тарифы. Постановление о соответствующих изменениях было подписано мэром опубликовано на сайте горадминистрации.
Как следует из документа, стоимость услуг муниципальных банях вырастет. Отметим, все 16 городских помывочных объединены в два предприятия «Банное хозяйство» и «Банный комбинат №2».
Так, с 1 декабря 2022 года в общем отделении помыться можно будет за 260 рублей, а не как прежде за 240 рублей. Посещение банных комплексов города для детей обойдется в 130 рублей вместо 120 рублей. Принять душ теперь получится за 120 рублей, а не за 110 рублей.
Напомним, последний раз стоимость услуг в муниципальных банях повышали в прошлом году. Ознакомиться с адресами городских помывочных можно на сайте мэрии.
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