В Омске в первые дни ноября воздух прогреется до +8 градусов

Самое время достать зонт Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области первые ноября будут дождливые, но теплые. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Первый день последнего осеннего месяца будет тоже теплым. Во вторник, 1 ноября, столбик термометра будет в диапазоне от -3 до -8 градусов. При прояснении резко похолодает до страшных -13 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +6 градусов. На севере Омской области до +1 градусов. Осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

В среду, 2 ноября, температура воздуха в ночные часы в регионе будет от -3 до +2 градусов. Днем в Омске и области потеплеет до +8 градусов. Ветер южный, юго-восточный до 13 метров в секунду. В течение дня местами ожидаются осадки в виде дождя.

В четверг, 3 ноября, ночью температура существенно не изменится - от -3 до +2 градусов. В ночные и утренние часы возможны гололедные явления на дорогах Омска и области. Днем столбик термометра будет колебаться от +1 до +6 градусов. В течение дня местами будут идти снег и дождь.

Напомним, в некоторых районах Омской области сохраняется снежный покров высотой до 2 сантиметров.

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