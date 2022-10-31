Губернатор Омской области Бурков посетил стройплощадку микрорайона «Зеленый река»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков посетил строящийся микрорайон «Зеленая река» на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый жилой микрорайон на улице Волгоградской в Кировском округе возводит федеральный девелопер Группа «Эталон».

Стройплощадку посетил также президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. С ним глава региона провел совещание, на котором были обсуждены актуальные вопросы ценообразования, жилищного строительства, а также комплексного развития территорий и мер поддержки отрасли.

Бурков подчеркнул, что темпы строительства жилья и ввода его в эксплуатацию растут в Омской области. По его словам, с начала 2022 года в регионе сдали 541 тысячу квадратных метров жилья. Эта цифра превышает прошлогодние показатели в 1,3 раза.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области сейчас начали реализовать четыре крупных инвестпроекта в сфере жилищного строительства. В трех из них принимают участие крупнейшие компании, входящие в топ-20 застройщиков страны, в том числе Группа «Эталон», которая возводит микрорайон «Зеленая река».

Современный микрорайон будет состоять из семи очередей. Первая включает в себя строительство 14 многоэтажных домов. Их сдадут в эксплуатацию в 2024 году. В микрорайоне «Зеленая река» возведут свыше 1 миллиона квадратных метров жилья.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на строительство дороги по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской), а также важного социального объекта - детсада на 350 мест.

Напомним, в августе 2021 года правительство Омской области заключило с группой «Эталон» соглашение о реализации крупного инвестпроекта. Согласно ему, компания должна будет передать часть квартир для обеспечения жильем детей-сирот.

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