В центре Омска отремонтируют старое здание кадетского корпуса

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Министерство культуры Омской области сообщило, что комиссия старое здание кадетского корпуса на улице Ленина будет отремонтировано. Решение о реконструкции будет принято после оценки технического состояния здания комиссией.

Снести все здания на его территории никак не получится, так как часть из них охраняется федеральным законом.

- Некоторые здания не могут быть снесены вне зависимости от решения комиссии. На территории Кадетского корпуса расположено два здания, являющиеся объектами культурного наследия. Здание Кадетского корпуса - это объект культурного наследия федерального значения, здание Лазарета кадетского корпуса (так называемый «штаб») - объект культурного наследия регионального значения. Независимо от технического состояния этих зданий, их снос запрещен Федеральным законом, - сообщили в минкульте Омской области.

В ведомстве подчеркнули, что после результатам оценки состояния зданий будет начата разработка плана реконструкции и капремонта.

Напомним, после того как омские кадеты переехали в новый корпус на Левобережье, старый остался пустовать. Старое здание в конце сентября 2022 года было передано в собственность мэрии. Ранее оно принадлежало Минобороны РФ.

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