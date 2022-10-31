Омский НПЗ провел на своей площадке Географический диктант

На тематической площадке для участников работал профессиональный диктор, была организована развлекательная программа. Омский нефтеперерабатывающий завод принял в своих стенах жителей города, пришедших на международную просветительскую акцию. Количество желающих написать Географический диктант было больше, чем мест на площадке. Предприятие традиционно оказывает поддержку социально значимым образовательным и просветительским проектам на территории региона.

- Географический диктант стал для Омского НПЗ доброй традицией. Каждый год мы участвуем в этой масштабной международной акции и приглашаем омичей, которые стремятся узнать больше о географии России. Эти знания очень важны для каждого из нас. Географический диктант помогает осознать уникальность нашей Родины и бережно относиться к ее природным богатствам, — рассказал руководитель ОНПЗ Олег Белявский.

Эта международная образовательная акция проходит с 2015 года во всех уголках земного шара – от полярного круга до Непала. Проект «Географический диктант» реализовывает Русское географическое общество (РГО) по инициативе Владимира Путина. Омский НПЗ на протяжении многих лет сотрудничает с обществом и организовывает в Омске площадку для проведения диктанта.

В 2021 году в рамках совместного с РГО проекта «Люби и знай свой край» предприятие передало во все региональные школы атласы «География Омской области». Кроме того, ОНПЗ реализует собственные экологические и образовательные проекты. Например, Омский НПЗ стал генеральным партнером «Экошколы для современных медиа» для журналистов, желающих максимально профессионально доносить до омичей информацию об экологии Омской области.

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