Житель Омска хотел купить авто, а лишился 15 тысяч

Остался и без денег, и без машины
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Накануне в полицию обратился 35-летний житель Кировского округа, который стал жертвой мошенничества.
Как рассказал правоохранителям мужчина, он хотел приобрести автомобиль на одном из сайтов объявлений. Омич выбрал машину и внес предоплату в размере 15 тысяч рублей, чтобы лже-продавец не продал ее кому-то другому. Однако разместивший объявление мошенник после получения денег на связь выходить перестал. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства преступления, а также личность преступников.
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