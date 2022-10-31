Житель Омска хотел купить авто, а лишился 15 тысяч

Остался и без денег, и без машины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в полицию обратился 35-летний житель Кировского округа, который стал жертвой мошенничества.

Как рассказал правоохранителям мужчина, он хотел приобрести автомобиль на одном из сайтов объявлений. Омич выбрал машину и внес предоплату в размере 15 тысяч рублей, чтобы лже-продавец не продал ее кому-то другому. Однако разместивший объявление мошенник после получения денег на связь выходить перестал. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства преступления, а также личность преступников.

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