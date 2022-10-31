Госавтоинспекция просит омичей соблюдать скоростной режим из-за тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Госавтоинспекция призывает омичей быть внимательными дороге в условиях тумана, накрывшего город.

Омских водителей призывают следить за соблюдением скоростного режима, чтобы избежать ДТП, а также рекомендуют проверить исправность световых приборов.

- Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса – кафе, АЗС и т.д, - добавили в Госавтоинспекции.

Омичам рекомендуют также отказаться от запланированных поездок, если погодные или дорожные условия ухудшатся.

В случае возникновения в дороге непредвиденной ситуации, незамедлительно обращайтесь об этом в дежурное отделение ГИБДД по телефону 79-35-04 или 02.

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