Госавтоинспекция просит омичей соблюдать скоростной режим из-за тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне Госавтоинспекция призывает омичей быть внимательными дороге в условиях тумана, накрывшего город.
Омских водителей призывают следить за соблюдением скоростного режима, чтобы избежать ДТП, а также рекомендуют проверить исправность световых приборов.
- Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса – кафе, АЗС и т.д, - добавили в Госавтоинспекции.
Омичам рекомендуют также отказаться от запланированных поездок, если погодные или дорожные условия ухудшатся.
В случае возникновения в дороге непредвиденной ситуации, незамедлительно обращайтесь об этом в дежурное отделение ГИБДД по телефону 79-35-04 или 02.
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